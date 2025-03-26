Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Kanada'da protestolara katılan gencin pasaportuna el konulduğu" iddiasını yalanladı

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ottava'daki Türkiye Büyükelçiliği ve/veya Kanada'daki Türkiye Başkonsoloslukları tarafından herhangi bir vatandaşın pasaportunun alınmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.

Kanada'daki Türkiye Büyükelçiliği ya da Başkonsoloslukları önünde herhangi bir gösterinin de gerçekleşmediğinin altı çizilen açıklamada, Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklar önünde protestolara katılanların kayda alınması, daha sonra bir gencin belge eksikliği sebebiyle çağırılması veya vatandaşların telefonla aranıp taciz edilmeleri iddialarının da tamamen asılsız olduğu kaydedildi.