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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Kanada'da protestolara katılan gencin pasaportuna el konulduğu" iddiasını yalanladı

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#İstanbul
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Kanadada protestolara katılan gencin pasaportuna el konulduğu iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 17:46

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kanada'da Türkiye Büyükelçiliği, protestolara katılan bir gencin pasaportuna el koydu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ottava'daki Türkiye Büyükelçiliği ve/veya Kanada'daki Türkiye Başkonsoloslukları tarafından herhangi bir vatandaşın pasaportunun alınmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.

Kanada'daki Türkiye Büyükelçiliği ya da Başkonsoloslukları önünde herhangi bir gösterinin de gerçekleşmediğinin altı çizilen açıklamada, Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklar önünde protestolara katılanların kayda alınması, daha sonra bir gencin belge eksikliği sebebiyle çağırılması veya vatandaşların telefonla aranıp taciz edilmeleri iddialarının da tamamen asılsız olduğu kaydedildi.

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#İstanbul

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