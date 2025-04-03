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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#İletişim Başkanlığı#Sosyal Medya
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Gözaltında cinsel saldırı iddiaları doğru değildir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 11:26

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslar ile ilgili tüm işlemleri yasaların çizdiği çerçevede yürütmekte olup, iddialardaki gibi bir olayın yaşanması söz konusu değildir. Gözaltına alınan kişilere yönelik, 'Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu' ve 'Ceza Muhakemesi Kanunu' hükümlerine uygun standart prosedür izlenmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi. (DHA)

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#İletişim Başkanlığı#Sosyal Medya

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