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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaları yalanladı

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Cumhurbaşkanlığı#İletişim Başkanlığı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğanın ayakkabısıyla ilgili iddiaları yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 17:34

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5 bin 550 avro" olduğu yönündeki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğunu bildirdi.

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DMM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği ayakkabının iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmadığı, tamamen yerli üreticinin ürünü olduğu belirtildi.

Ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Cumhurbaşkanlığı#İletişim Başkanlığı

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