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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#CHP#Haliç Kongre Merkezi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHPnin Haliç Kongre Merkezinde yapacağı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 18:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Valiliğinin, CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi’nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasını yasakladığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği program ile ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştır. Ancak siyasi partilerin kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı salon toplantıları, bu yasaklardan istisna tutulmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#CHP#Haliç Kongre Merkezi

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