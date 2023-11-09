Dezenformasyon Yasası’na Anayasa vizesi

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Son olarak gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklandığı tartışmalı düzenleme AYM vizesi aldı.

CHP DAVA AÇMIŞTI

CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM’ye başvurmuştu. Bu madde, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyordu.

OYÇOKLUĞU İLE RET

AYM Genel Kurulu dün CHP’nin bu düzenlemenin iptal istemini esastan görüştü. AYM, düzenlemeyi anayasaya aykırı görmeyerek iptal talebini oyçokluğuyla reddetti. TCK’nın bu maddesi aynen uygulanmaya devam edecek. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile soruşturma ve davaaçılıp tutuklama kararı verilebilecek.

İŞTE O MADDE

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- AYM vizesi alan TCK’ye eklenen 217/A maddesi şöyle: “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”