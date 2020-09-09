MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Dezenfekte edeceğiz’ yalanıyla girdikleri evde hırsızlık yapan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
GeriGündem ‘Dezenfekte edeceğiz’ yalanıyla girdikleri evde hırsızlık yapan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

‘Dezenfekte edeceğiz’ yalanıyla girdikleri evde hırsızlık yapan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Dezenfekte edeceğiz’ yalanıyla girdikleri evde hırsızlık yapan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
Abone Olgoogle-news

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı ‘dezenfeksiyon çalışması yapacağız’ diyerek girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Yelek köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan C.S., İl Sağlık Müdürlüğü'nden dezenfeksiyon çalışması için eve geldiklerini söyleyen 2'si kadın 3 kişinin masanın üzerinde bulunan cüzdan ve cep telefonunu çaldığını fark etti. C.S'nin ihbarı sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını A.A., M.K., C.D., D.D. ve A.A'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarma, yaptığı arama sonucu 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A., M.K. ve A.A. tutuklanırken, C.D. ve D.D. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle