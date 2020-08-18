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Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Dezenfektan operasyonu

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Dezenfektan operasyonu
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İstanbul Arnavutköy’de bir adreste kaçak dezenfektan üretildiği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı teknik ve fiziki takip başlattı.

Üretilen dezenfektanların dağıtım aşamasına gelmeden harekete geçen ekipler söz konusu adrese baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda çeşitli ebatlarda ambalajlanarak hazırlanmış 45 bin litre dezenfektan ile çok sayıda bandrol ele geçirdi. Jandarma ekipleri işyeri sahibi A.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen sahte dezenfektanlar İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere il sağlık müdürlüğü’ne teslim edilirken, dağıtımı yapılan işyeri mühürlendi. 

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