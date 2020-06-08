Deyyus ne demek? Deyyus nedir? Deyyus TDK kelime anlamı

Pek çok insan şaka ile karışık dahi bu kelimeyi kullanabilmektedir. Ancak çok yaygın kullanılmasının temelinde bu kelimenin anlamının tam olarak bilinmemesi yatmaktadır. TDK açısından ele alındığı zaman bu kelimenin, ‘Karısından ya da kendisine yakın olan bir kadının iffetsizliğine göz yuman’ biçiminde ifade edilmektedir.

Deyyus Ne Demek?

Deyyus eskiden çok daha yaygın kullanılan ve günümüzde anlamı tam olarak bilinmeyen sözcükler arasında yer almaktadır. TDK açısından bakıldığında ise bu kelime, ‘Kendisine yakın olan bir kadının ya da karısının iffetsizliğine ses çıkarmayan kişi’ şeklinde karşılık buluyor. Ancak halk arasında kaba hareketlerde bulunan kişiler için kullanılabilmektedir. Fakat bu kullanımı oldukça yanlıştır.

Deyyus kelimesi hala Türkçede çok fazla değerlendirilen sözcükler arasında yer almaktadır. Ancak anlamını öğrenen birçok kişi bu kelimeyi kullanırken günümüze daha dikkatli olmaya başladı. Ayrıca edebi eserlerde ve bazı kaynaklarda da çok sık rastlanılan bir sözcük olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Yerine göre bu kelimeyi Türkçede farklı zamanlarda değerlendirebilirsiniz. Arapça kökenli bir kelime olmasına rağmen Türkiye'de çok fazla değerlendiriliyor ve yerleşik sözcükler arasında yer alıyor. Ancak özellikle bu kelimeyi doğru şekilde kullanmak çok önemlidir.