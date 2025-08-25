×
Devriye gezen Jandarma ekipleri fark etti! Turistleri gizlice çeken şüpheliye gözaltı

#Denizli#Pamukkale#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 14:52

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde turistlerin gizlice görüntülerini çeken 57 yaşındaki Bülent K., gözaltına alındı. Cep telefonundaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş görüntüler bulunan Bülent K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Turizm Jandarma ekipleri, önceki gün devriye sırasında bir kişinin turistlerin görüntülerini çektiğini fark etti. Ekipler, takibe aldıkları Bülent K.'yi gözaltına aldı. Görüntüleri çekilen 2 turist ise şüpheliden şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bülent K.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefondaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş videolar bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Denizli#Pamukkale#Gözaltı

