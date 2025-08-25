Devriye gezen Jandarma ekipleri fark etti! Turistleri gizlice çeken şüpheliye gözaltı

Haberin Devamı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Turizm Jandarma ekipleri, önceki gün devriye sırasında bir kişinin turistlerin görüntülerini çektiğini fark etti. Ekipler, takibe aldıkları Bülent K.'yi gözaltına aldı. Görüntüleri çekilen 2 turist ise şüpheliden şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bülent K.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefondaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş videolar bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

