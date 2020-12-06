‘Devrim otomobili gibi olmayacak’

İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Eskişehir’de başarıyla test edildi. Genel maksatlı ilk yerli helikopter Gökbey’e entegre edilecek milli motorun ilk kez çalıştırılması için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan canlı yayınla katıldı. Erdoğan, “Hamdolsun TEI artık sadece motor üreten değil, motor tasarlayan ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor” dedi.

Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle törene bağlanan Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Turbo şaft projemiz ile ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek çok ciddi bir test alt yapısı da tesis ediyoruz. Bu alt yapı, aynı zamanda milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorlarımızın testinde de kullanabilecektir.

Arifiye’deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istiyorum. Her şeyden önce, Arifiye’deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrika 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir, hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur.

‘SATIŞ DEĞİL, İŞLETME DEVRİ’

Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlem satış değildir. Özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Personelin özlük haklarında iyileştirmeye gidilmiştir. Bu işletme devri işlemi, yargıya taşınmış, Danıştay idare lehine karar vererek ortada herhangi bir hukuksuzluk olmadığını tescillemiştir.

‘FABRİKA NEDİR BİLMEYENLER’

Hayatlarında fabrika nedir, üretim nedir, proje nedir, ülke ve millet için çalışmak nedir, özelleştirme nedir, işletme devri nedir bilmeyenlerin bühtanlarının Türkiye’nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz. Projelerimizin Nuri Killigil, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi isimlerin yürüttükleri çalışmaların, Devrim otomobili gibi samimi girişimlerin akıbetine uğramasına müsaade etmeyeceğiz.”

VARANK: ‘MOTOR TEKNOLOJİSİNE SAHİP 7 ÜLKEDEN BİRİYİZ’

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yıllık 60 milyon dolarlık bir ileri teknoloji ithalatının önüne geçmiş olacağız. Gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. 2000’li yıllarda yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkardık” dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bugün tüm dünyada, yerli ve milli silah sistemlerimizin harekâtın seyrine yönelik belirleyici etkileri konuşulmakta ve dikkatle takip edilmektedir” dedi. Geçen yıl, TEİ’yi ziyaret ederek yerli ve milli helikopter motorunun ilk testlerinin başarıyla geçtiğine şahit olduğunu anımsatan Akar, “Aradan geçen süre zarfında geldiğimiz noktada, bu güzide firmamızın gerçekten büyük bir başarı hikâyesi yazdığına yine hep birlikte bugün şahitlik ediyoruz” diye konuştu.

‘KARABAĞ AZERBAYCAN’A HELALDİR’





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunun açılış töreni için İstanbul’dan Kars’a video konferansla canlı bağlandı. “Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı sağlayacak koridorun açılmasıyla artık kardeşlerimizle doğrudan kara bağlantısına da sahip olacağız. Bu bağlantıdan en çok faydayı görecek yerlerin başından Kars geliyor” diyen Erdoğan özetle şunları söyledi: “Karabağ’da yaşanan zafer, hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan’a anasının ak sütü gibi helaldir. Minsk grubu eş başkanı Fransa’nın önceki gün parlamentosunda aldığı karar skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir. Hiçbir devletin bir diğer devletin egemenlik haklarına bu derece alçakça saldırması kabul edilemez. Suriye’den Libya’ya kadar her yerde benzer yaklaşımları olan Fransa bu kararla artık çözümün değil, sorunun bir parçası olduğunu ispatlamıştır.”

KARS’IN CAZİBESİ ARTACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seyahat süresini 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır. Yolun açılmasıyla birlikte tarihi ipek yolunun en önemli merkezlerinden olan Kars’ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum” dedi.