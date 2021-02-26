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Gündem
Ali GÖKDAL/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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ADANA’nın İmamoğlu ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Zümber (62), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sayca Mahallesi'nde meydana geldi. İlaçlama yapmak için evinden bahçesine giden Mustafa Zümber yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Traktörün altında kalan Zümber, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Zümber'in cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. Zümber'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

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