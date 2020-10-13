MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevrilen traktörün sürücüsü öldü
GeriGündem Devrilen traktörün sürücüsü öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Abone Olgoogle-news

BARTIN'da, eğimli araziden yuvarlanan traktörün sürücüsü Mustafa Çelik (80), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Gürpınar köyünde meydana geldi. Mustafa Çelik yönetimindeki traktör, eğimli arazide devrilip, yuvarlandı. Kazada, Kazada traktörün altında kalan Mustafa Çelik yaşamını yitirdi.

Çelik’in cansız bedeni, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle