Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
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Devrilen traktörün sürücüsü öldü
BARTIN'da, eğimli araziden yuvarlanan traktörün sürücüsü Mustafa Çelik (80), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Gürpınar köyünde meydana geldi. Mustafa Çelik yönetimindeki traktör, eğimli arazide devrilip, yuvarlandı. Kazada, Kazada traktörün altında kalan Mustafa Çelik yaşamını yitirdi.
Çelik’in cansız bedeni, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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