MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüğüne gitmek için evden ayrılmıştı! 15 saat sonra acı haber
GeriGündem Düğüne gitmek için evden ayrılmıştı! 15 saat sonra acı haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Düğüne gitmek için evden ayrılmıştı! 15 saat sonra acı haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düğüne gitmek için evden ayrılmıştı! 15 saat sonra acı haber

Tekirdağ'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Seçkin Akıncı (26), hayatını kaybetti. Akıncının cansız bedeni kazadan 15 saat sonra bulundu.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacaklavuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seçkin Akıncı, dün akşam saatlerinde bir düğüne gitmek üzere kullandığı traktör ile köyden ayrıldı. Tarla yolundan giden akıncı yönetimindeki traktör, engebeli arazide devrildi. Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 

Kazayı uzun süre kimse fark etmezken, yaklaşık 15 saat sonra bölgeden geçen bazı vatandaşlar devrilen traktörü görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde aracın altında kalan Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Akıncı'nın cansız bedeni Tekirdağ Adli Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi