Düğüne gitmek için evden ayrılmıştı! 15 saat sonra acı haber

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacaklavuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seçkin Akıncı, dün akşam saatlerinde bir düğüne gitmek üzere kullandığı traktör ile köyden ayrıldı. Tarla yolundan giden akıncı yönetimindeki traktör, engebeli arazide devrildi. Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kazayı uzun süre kimse fark etmezken, yaklaşık 15 saat sonra bölgeden geçen bazı vatandaşlar devrilen traktörü görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde aracın altında kalan Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Akıncı'nın cansız bedeni Tekirdağ Adli Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara