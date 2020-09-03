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Murat HAZER- KAYNARCA (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Devrilen traktörün altında kaldı, çevredekiler kurtardı

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Devrilen traktörün altında kaldı, çevredekiler kurtardı
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SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık bahçesine giderken kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralanan Faruk Yılmaz, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaynarca ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada; fındık bahçesine giden Faruk Yılmaz, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. O sırada çevredeki fındık bahçelerinde kazayı görenler, Yılmaz'ı traktörün altından çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılan Faruk Yılmaz’ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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