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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Devrilen traktörün altında kalan sürücü, kurtarılamadı

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü, kurtarılamadı
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GAZİANTEP'te, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Eryiğit (49), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, pazartesi akşamı, Gaziantep- Kahramanmaraş yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Eryiğit yönetimindeki römorkunda kum yüklü, plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Aracın altında kalarak, ağır yaralanan Eryiğit, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekibince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Eryiğit, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Eryiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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