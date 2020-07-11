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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

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Devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlasını sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu altında kalan muhtar Münür Muyan (51), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını süren muhtar Münür Muyan yönetimindeki 16 PK 767 plakalı traktör, lastiğin çukura girmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Muyan, hayatını kaybetti. Haber alamayan ailesi, tarlaya geldiğinde Münür Muyan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Muyan'ın cesedini aracın altında çıkarıp, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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