MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevrilen traktörün altında kalan karı- koca öldü
GeriGündem Devrilen traktörün altında kalan karı- koca öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 21:19,Son Güncelleme:

Devrilen traktörün altında kalan karı- koca öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devrilen traktörün altında kalan karı- koca öldü
Abone Olgoogle-news

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Ömer Sağlam (56) ile eşi Halime Sağlam (48), hayatını kaybetti.

 

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dudaş Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle tarladan eve dönen Ömer Sağlam yönetimindeki 14 AL 157 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki Gol Deresine devrildi. Kazada traktörün altında kalan Ömer Sağlam ile yanındaki eşi Halime Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle