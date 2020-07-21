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Tuna KARABEY/HAYRABOLU(Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Devrilen traktörün altında kalan genç öldü

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Devrilen traktörün altında kalan genç öldü
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TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Berkay Özer (26), hayatını kaybetti.

Kaza, Bayrampaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Birkan Y'nin kullandığı 59 HR 572 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen römorkun arkasında bulunan Berkay Özer, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özer, kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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