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Mustafa KANLI/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
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GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen traktörün altında kalan Faruk Alav (26), hayatını kaybetti.

Kaza, Gündoğan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, meydana geldi. Çiftçilik yapan Faruk Alav yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, traktörün altında kalan Alav'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Faruk Alav'ın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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