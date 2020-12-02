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ÇANAKKALE (İHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

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Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde odun taşımak için gittiği ormanda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Derenti köyünde odun taşımak amaçlı ormanlık alana giden 59 yaşındaki Ali Beğtaş sevk ve idaresindeki traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk babası sürücü Ali Beğtaş hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

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