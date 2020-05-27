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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 12:27,Son Güncelleme:

Devrilen traktörde anne öldü, kızları yaralandı

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Devrilen traktörde anne öldü, kızları yaralandı
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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Fatma Kızıloğlu (55) yaşamını yitirirken, 2 kızı ise yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kırıkpınar Mahallesi'nin Kemer yolu mevkisinde meydana geldi. Fatma Kızıloğlu'nun kullandığı 07 AGU 982 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Fatma Kızıloğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, kızları Burcu ve Hanım Kızıloğlu ise yaralandı.

Yaralı kızlar götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Fatma Kızıloğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

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