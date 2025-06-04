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Devrilen tırın camından fırladı, yaralı kurtuldu

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#Trafik Kazası#Tekirdağ#Kaza Yeri
Devrilen tırın camından fırladı, yaralı kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 14:19

Tekirdağ'da kontrolden çıkarak devrilen tırın camından fırlayan sürücü M.A. yaralı kurtuldu.

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Tekirdağ'da kontrolden çıkarak devrilen tırın camından dışarıya düşen sürücüsü M.A., yaralandı. Kaza, Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana geldi.

Devrilen tırın camından fırladı, yaralı kurtuldu

M.A.'nın kullandığı 34 SM 3173 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine orta refüje devrilip yan yattı.

TIRIN CAMINDAN DIŞARI DÜŞTÜ

Tırın şoförü kaza sırasında camdan dışarıya savrularak yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırın camından fırladı, yaralı kurtuldu

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A.,Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın kaldırılması için de çalışma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Tekirdağ#Kaza Yeri

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