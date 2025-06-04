Devrilen tırın camından fırladı, yaralı kurtuldu

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Tekirdağ'da kontrolden çıkarak devrilen tırın camından dışarıya düşen sürücüsü M.A., yaralandı. Kaza, Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana geldi.

M.A.'nın kullandığı 34 SM 3173 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine orta refüje devrilip yan yattı.

TIRIN CAMINDAN DIŞARI DÜŞTÜ

Tırın şoförü kaza sırasında camdan dışarıya savrularak yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A.,Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın kaldırılması için de çalışma başlatıldı.