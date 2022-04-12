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Devrilen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

#Bursa#İznik#Samet Bozgül

Bursa'da demir yüklü TIR, viraja hızlı girince devrildi. O esnada karşı şeritten giden motosiklet, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, İznik ilçesi çevre yolu Topkapı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Bozgül (32) idaresindeki 10 DAS 47 plakalı TIR, viraja hızlı girince sürücüsünün kontrolünden çıkarak dorsesinde bulunan demirler ile birlikte yan yattı.

Devrilen TIRın altında kalmaktan son anda kurtuldu

O esnada karşı şeritten giden motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. TIR sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken olay yerine çağırılan ambulans ile tedbir amaçlı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen TIRın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Trafiğe bir süre kapanan yol, TIRın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe yeniden açıldı. Bu anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#Bursa#İznik#Samet Bozgül

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