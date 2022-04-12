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Olay, İznik ilçesi çevre yolu Topkapı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Bozgül (32) idaresindeki 10 DAS 47 plakalı TIR, viraja hızlı girince sürücüsünün kontrolünden çıkarak dorsesinde bulunan demirler ile birlikte yan yattı.

O esnada karşı şeritten giden motosiklet sürücüsü devrilen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. TIR sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken olay yerine çağırılan ambulans ile tedbir amaçlı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Trafiğe bir süre kapanan yol, TIRın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe yeniden açıldı. Bu anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.