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Devrilen TIR alev aldı; dorsedeki deterjan ve bebek bezleri yola saçıldı

#Karabük#Trafik#Kaza
Devrilen TIR alev aldı; dorsedeki deterjan ve bebek bezleri yola saçıldı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen TIR alev alarak yandı. TIR, kullanılamaz hale gelirken dorsesindeki deterjan ve bebek bezleri yola döküldü.

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Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu Eskipazar Bayındır Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Serhat C.(35) idaresindeki 02 DD 151 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkınca bariyerlere çarptı.

Metrelerce sürüklenen TIR alev alırken, dorsesindeki deterjan ve bebek bezleri yola döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'a kısa sürede müdahale edilirken, yaralanan Serhat C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TIR'ın kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Karabük#Trafik#Kaza

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