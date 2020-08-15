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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Devrilen tankerin sürücüsü yaralandı, 20 ton süt yol kenarına aktı

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Devrilen tankerin sürücüsü yaralandı, 20 ton süt yol kenarına aktı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak devrilen süt tankerinin sürücüsü B.İ. (43) yaralanırken, 20 ton süt, yol kenarına aktı.

Kaza, Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Zati Bey korusu mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan, Uzunköprü yönüne giden B.İ. yönetimindeki 16 SF 998 çekici ve 16 SF 411 dorse plakalı süt tankeri, Zati Bey Korusu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü B.İ. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Tankerde bulunan yaklaşık 20 ton süt ise yol kenarına döküldü.

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