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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 14:50,Son Güncelleme:

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, eşyalar yola saçıldı

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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, eşyalar yola saçıldı
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SAMSUN'da kontrolden çıkıp devrilen otomobilin sürücüsü Muharrem C. (56) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Muharrem C. yönetimindeki 55 HF 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, inşaat halindeki binanın önüne doğru sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü Muharrem C., yaralandı. Araçta bulunan eşya ve kitaplar da çevreye saçıldı.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Muharrem C., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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