Devrilen otobüste hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında kar yağışının etkili olduğu Genç ilçesi Doğanca mevkisinde meydana geldi. Şırnak'tan Erzurum'a giden 33 CFU 60 plakalı, Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsü, virajlı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

31 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Vali Ahmet Hamdi Usta, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile Genç Kaymakamı Muhammet Güzel de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. 31 yaralı taburcu olurken, 7 yaralının Bingöl, Diyarbakır ve Malatya'daki tedavileri sürüyor. Kazada hayatını kaybedenlerin de Abdulkuddus Bozuk, Kübra Ağırman, Salih Demirel, Abdullah Kaya ve Derviş Öcal olduğu belirlendi.

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VALİ USTA'DAN AÇIKLAMA

Vali Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığımız elim trafik kazası sonrası yaralılarımızı taburcu ediyoruz. An itibarıyla Bingöl ve çevre hastanelerdeki 38 yaralı vatandaşımızdan 31'i vatandaşımız taburcu olmuştur. 5 yaralımızın Bingöl, 1'er yaralı vatandaşımızın da Malatya ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir. Hayatını kaybeden 5 vatandaşımızdan birisi Bingöl Mürselpaşa Erkek Öğrenci Yurdumuzda kalan Mardin Nusaybin nüfusuna kayıtlı Diş Protez Teknolojisi Öğrencisi Derviş Öcal isimli kardeşimizdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acıları Bingöl'ümüze ve milletimize yaşatmasın inşallah" dedi.