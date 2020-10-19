Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
ADIYAMAN’da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Bereket idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Bereket, yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen sürücü tedaviye alındı.
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