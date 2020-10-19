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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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ADIYAMAN’da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Bereket idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Bereket, yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen sürücü tedaviye alındı.

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