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Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 13.07.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Devrilen minibüsün sürücüsü öldü

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Devrilen minibüsün sürücüsü öldü
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KONYA'da, kontrolden çıkarak devrilen minibüsün sürücüsü Ali Gülyiğit (31) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesinde meydana geldi. Ali Gülyiğit yönetimindeki 42 AFU 715 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bir evin bahçe duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Gülyiğit’in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Gülyiğit’in cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

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