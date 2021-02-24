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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Devrilen kapının altında kalan dede ve torunu yaralandı

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Devrilen kapının altında kalan dede ve torunu yaralandı
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ADIYAMAN’da, devrilen demir kapının altında kalan Osman Rençber (80) ile torunu Ali Osman Rençber (10) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kavaklı köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde duran Osman Rençber ile torunu Ali Osman'ın üzerine rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen demir kapı devrildi. Kapının altında kalan dede ve torunu yaralandı. Çığlıkları duyan köylüler yardıma koştu. Kapının altından çıkarılan Osman Rençber ile torunu, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan dede ve torunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

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