MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
GeriGündem Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Abone Olgoogle-news

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Ayverdi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Domaniç-Kütahya Karayolu'nun 13’üncü kilometresinde meydana geldi.

Hüseyin Ayverdi'nin (36) yönetimindeki Domaniç İlçe Özel İdaresi'ne ait kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Ayverdi, yaralandı.

Kütahya’ya hasta götüren ambulansta görevli sağlık ekibi, kazayı görüp yaralı Hüseyin Ayverdi’ye müdahale etti. Ayverdi, çağrılan başka bir ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Ayverdi’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle