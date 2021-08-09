MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevrilen kamyonette sıkışan baba-oğul, yaralandı
GeriGündem Devrilen kamyonette sıkışan baba-oğul, yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 01:01 | Son Güncelleme:

Devrilen kamyonette sıkışan baba-oğul, yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devrilen kamyonette sıkışan baba-oğul, yaralandı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette sıkışan sürücü ile küçük çocuğu, hafif yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Dernekpazarı'na bağlı Holo Grup yolunda meydana geldi. İlçeye seyir halinde olan 61 FK 812 plakalı kamyonet, sürüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Ormanlık alanda devrilen araçta sıkışan ismi öğrenilemeyen sürücü ve küçük çocuğu, hafif yaralandı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, ekiplere teşekkür etti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi