Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Çorum#Kaza
Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 17:15

Çorum'da devrilen hafriyat kamyonunun yolcu minibüsüne çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Çorum- Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen hafriyat kamyonu, yolcu minibüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen kişi ile yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, soruşturma sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Çorum#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton