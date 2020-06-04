Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

Kaza, öğle saatlerinde, Eşme Mahallesi’nde rüzgar enerji santrali inşaatında meydana geldi. İş makinesi, rampada devrilirken, operatör Kerimcan Eltan ise altında kaldı. İşçilerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri, inşaat alanına geldi. İtfaiye erleri, Eltan’ı aracın altından ağır yaralı çıkardı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Kerimcan Eltan, kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.