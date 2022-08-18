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Devrilen demir kapının altında kalan çocuk yaralandı

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#Bursa#İnegöl#Demir Kapı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 17:49

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın bahçesindeki devrilen 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü demir kapının altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

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Olay Burhaniye Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü kapı, bahçede oyun oynayan A.E.O.'nun (7) üzerine devrildi. Kapının altında kalan çocuk, bağırmaya başladı. A.E.O.'nun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların kapıyı kaldırıp kurtardığı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Vücudunda kırıklar oluşan çocuğun tedavisi sürüyor.

Olayı anlatan sokak sakini Ergül Polat, "Patenle çocuk kayarken, o sırada kapı sallanıp üzerine devrilmiş. Komşular kurtardı" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Bursa#İnegöl#Demir Kapı

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