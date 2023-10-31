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Devrilen beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi

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#Ankara#Beton Mikseri#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 16:15

Ankara'da, 5 metre kot farkı olan binanın otoparkına devrilen beton mikseri ile altında ezilen 2 hafif ticari araç ve 1 otomobil, hurdaya döndü.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Üst sokaktaki apartmanın bahçesinde çalışan S.Z. kontrolündeki 06 EAM 772 plakalı beton mikseri, beton boşaltırken yükün ağır gelmesiyle geriye doğru devrildi. İstinat duvarını yıkan mikser, 5 metre kot farkı bulunan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki binanın otoparkına devrildi. Park halindeki 2 hafif ticari araç ve 1 otomobil mikserin altında ezildi. Kazada yaralanan olmazken, 4 araç da hurda hale geldi.

Devrilen beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi

Hafif ticari aracın sahibi Cengiz Gökgündüz, "Aracımız pert olmuş durumda. Çok şükür can kaybımız yok. 15 dakika evvel araçla bir sevkiyatla ilgili hazırlık yapıyorduk. Ben, 'Bir işim var, dışarı çıkıp geleyim öyle yaparsınız' dedim arkadaşlara, o arada bu oldu. Çok kötü şeyler olacaktı, çok şükür bununla atlattık" dedi. 

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Devrilen beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi

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#Ankara#Beton Mikseri#Kaza

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