‘Devri sabık’ defterini kapatmalıyız

İTTİFAK ÇALIŞMALARI

(İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in millet ittifakının genişleyebileceği yönündeki sözleri) Var olan sistemden ya da rejimden rahatsız olan bütün partilerin ortak geliştirdikleri bir söylem var. ‘Güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeniden dönelim.’ Millet ittifakının bileşenleri olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlıyoruz, bizim bunu da vatandaşın önüne koymamız lazım. Biz bir çalışma yapıyoruz. Sayın Davutoğlu bir çalışma yaptı ve geldi, çalışmayı bize ve diğer partilere sundu. Sayın Babacan bir çalışma yapıyor. Çalışmamızı bitirdik Parti Meclisi’ne sunacağız. Daha sonra bunu ilkeler haline getirmemiz lazım. O ilkeleri belirledikten sonra da herhalde oturulup, Millet ittifakını oluşturan partiler bir araya gelip bir karar vereceklerdir.

İTTİFAKTA HDP’NİN YERİ

(Millet ittifakı, HDP’yi nerede tutacak) Şimdi bizim millet ittifakının içinde HDP yok ama HDP’nin yöneticileri de zaman zaman güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyorlar. Onların da hakkını yememek lazım. Anayasal bir değişiklik olduğu zaman, parlamentoda bütün partilerin destek vereceği bir düzenlemeyi istersiniz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken, cumhur ittifakını oluşturan pek çok milletvekili, var olan sistemin hatalarını gördüler. Dolasıyla, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi onlar da kabul edeceklerdir. HDP’yi de bu bağlamda düşünmemiz lazım. HDP, elbette ki siyasal yaşamımız açısından, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. HDP de bu unsurlardan birisi zaten.

devlet kinle öfkeyle yönetilmez

(Muhafazakarların Erdoğan giderse dışlanır mıyız endişesi ve yargılama tartışmaları) Devlet, kinle, intikam duygusuyla, öfkeyle yönetilmez. Dolayısıyla hani böyle, ‘devri sabık yaratacağız, çıkaracağız mahkemeye’, bunlar doğru değil. Bu anlayış doğru değil. Devletin ciddiyetine ve vakarına yakışmaz. Bu anlayış, darbeler döneminde olan bir anlayıştır. İntikam üzerine mahkemeler kurulur, mahkemeler bağımsız ve tarafsız değildir. Dolayısıyla o mahkemelerin verdiği kararlar belli bir zaman diliminden sonra toplum vicdanında sorgulanır ve yapılan yanlışlıklar nedeniyle idam ettiğimiz, astığımız kişiler adına, üniversiteler kurarız, yollar yaparız, havaalanları yaparız, isimlerini veririz, yaptığımız hataları telafi etmek için. Bu defteri tümüyle kapatmamız lazım, böyle bir şey olmaz.

TEMEL BEY’E GÜVENMİYORLAR MI?

‘CHP iktidara geldiğinde başörtüsü gibi kazanımlar elimizden alınır mı?’ diye bir kaygı pompalanmak isteniyor. Dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda orada Temel Bey de (SP Lideri Temel Karamollaoğlu) olacak. Temel Bey’e başörtüsü konusunda güvenmiyorlar mı? İYİ Parti orada olacak. Öteden beri söylediğin bir söz var; hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını kısır siyasete alet etmeyeceğiz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün iftarda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener’in Anneler Günü’nü kutlayıp çiçek hediye etti.

İmamoğlu'na inceleme

Siz ceza kanunu musunuz?

“(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun türbe ziyaretinde ellerini arkada bağladığı için başlatılan inceleme) Akılla bağdaşmayan, hukukla bağdaşmayan, normal yaşamla bağdaşmayan bir tanımlama. ‘Bana göre suç’, iyi de siz kimsiniz? Siz, ceza kanunu musunuz? Sizin her söylediğinizin bir yasa metni olduğunu söyleyen bir TBMM kararı mı var? Suç şahsileştiği andan itibaren o zaman herkes beğenmediği kişiyi suçlayabilir. Eğer suç konusunda soruşturma izni vermiyorsan o zaman sen suçlusun.”

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