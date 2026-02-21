×
Gündem Haberleri

Devremülkte ‘reklam’ tuzağı: 9 şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 07:00

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, bir pazarlama firmasının, devremülk sahiplerini hedef aldığı belirlendi.

Şüphelilerin, tapu sahiplerine “Mülklerinizi yabancılara yüksek kârla satacağız” vaadinde bulunarak ‘reklam gideri’ adı altında haksız kazanç sağladığı, ancak herhangi bir satış işlemi yapmadığı tespit edildi.

​Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 

