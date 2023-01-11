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Devremülk dolandırıcılarına operasyon

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#Devremülk#Dolandırıcı#Operasyon
Devremülk dolandırıcılarına operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yapan bir şebekeye yönelik operasyon yapıldı. İstanbul, Şanlıurfa, Yalova ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda toplam 131 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da faaliyet gösteren bir gayrimenkul firması çalışanları tarafından devremülkleri bulunan kişilerin dolandırıldığı tespit edildi. 160 mağdurun cep telefonlarından “kredi notuna bakacağız” bahanesi ile mobil bankacılığı açtırılıp kredi çekildiği ortaya çıktı. İstanbul, Şanlıurfa, Yalova ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda toplam 131 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle 24 taşınmaz ve 19 adet araç elde ettikleri öğrenildi. Toplam 41 milyon 600 bin TL değerinde araç Emniyet’e getirildi. Ayrıca 70 milyon TL değerinde Yalova’da 9 daire ve 3 arsa ile Ankara’da 4 daire, İstanbul’da 1 daire, 4 arsa ve 3 dükkana el koyuldu. 

Devremülk dolandırıcılarına operasyon


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#Devremülk#Dolandırıcı#Operasyon

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