Devremülk dolandırıcılarına operasyon

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da faaliyet gösteren bir gayrimenkul firması çalışanları tarafından devremülkleri bulunan kişilerin dolandırıldığı tespit edildi. 160 mağdurun cep telefonlarından “kredi notuna bakacağız” bahanesi ile mobil bankacılığı açtırılıp kredi çekildiği ortaya çıktı. İstanbul, Şanlıurfa, Yalova ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda toplam 131 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle 24 taşınmaz ve 19 adet araç elde ettikleri öğrenildi. Toplam 41 milyon 600 bin TL değerinde araç Emniyet’e getirildi. Ayrıca 70 milyon TL değerinde Yalova’da 9 daire ve 3 arsa ile Ankara’da 4 daire, İstanbul’da 1 daire, 4 arsa ve 3 dükkana el koyuldu.



