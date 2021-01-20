Devrek’te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Hışıroğlu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Y.Ö. idaresindeki 34 DK 4686 plakalı otomobil ile sürücü M.G. idaresindeki 67 NZ 808 plakalı aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan A.B. dahil 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.