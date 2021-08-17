Devre mülk nedir? Devre mülk hakkı ne demek?
Devre mülk, genellikle pek çok kişinin karşısına çıkan ancak detaylarına hakim olmadığı bir konudur. Devre mülk yılın belirli dönemlerinde belirli kişilere ait olan mülk olarak geçmektedir. Devre mülk yasal sınırlarda hakları korunan bir mülk yapısıdır. İşte, devre mülk hakkında merak edilenler
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10.06.1985 tarih ve 3227 sayılı kanunla düzenlenen 57. maddesinde, devre mülk hakkı şöyle tarif edilmiştir: Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde müşterek mülkiyet payına bağlı olarak istifade edilmek üzere kurulan irtifak hakkıdır.