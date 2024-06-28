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Devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e yükseldi

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#Yalova#Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı#Savcılık
Devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında tutuklu sayısı 14e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 18:57

Yalova merkezli 3 ilde devre mülk dolandırıcılığına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ünün tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 14'e çıktı.

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'inin tutuklandığı organize suç örgütü soruşturmasında dün gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla mağdur olduklarına iddia eden çok sayıda kişinin şikayetleri üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Yalova'nın Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

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Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8-10 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi savcılıktan salıverilmiş, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 16 zanlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmış, örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Orhan K. dahil 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bu defa da muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları belirtilen Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da bir şüpheliyi gözaltına almıştı.

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#Yalova#Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı#Savcılık

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