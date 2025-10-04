Devletten kiralık… Yarı fiyat kira, en fazla 3 yıl

Haberin Devamı

Projenin detaylarının 24 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını kaydeden Kurum, 15 bin konutun devlet tarafından yarı fiyatına kiraya verileceğini söyledi. Devletten ev kiralayan vatandaşların kiraladıkları evlerde en fazla 3 yıl kalabileceği öğrenildi.

KURAYLA KİRACI

‘Kiralık Sosyal Konut Projesi’nde hak sahipleri kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak. Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli olarak denetlenecek. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

ÇERÇİOĞLU TOPLANTIDA

Bu arada CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilk kez il başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda söz alan Çerçioğlu’nun, “Aydın’ı Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı yapacağız” dediği öğrenildi. Çerçioğlu’nun bu yılki hasat edilen incirlerin üreticinin elinde kaldığını aktarması üzerine Erdoğan, TARİŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne incirleri alma talimatı verdiği aktarıldı.