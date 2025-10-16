Devletten hibe alıp üretim yaptı, 3 yıl sonra tarlada hayatının şokunu yaşadı! | 'En azından canıma zarar gelmedi'

Haberin Devamı

Domaniç ilçesine bağlı 1569 rakımlı Safa köyünde 130 nüfuslu köyde, çiftçiler çilek ve patates üreticiliğiyle geçimlerini sağlıyor. Köyde az sayıda genç üretici, devlet desteği ile ürün çeşitliliğine gidip engebeli arazide ahududu yetiştirmeye başladı.

Safa köyünden Esra Yavuz da devlet desteğiyle babasının çilek tarlasını ahududu tarlasına çevirdi. 3 yıl önce kurulan bahçe, bu sene meyve vermeye başladı. Bahçede ilk gün hasattan 100 kilo meyve toplayan Esra Yavuz ertesi gün tek başına gittiği tarlasında ayı ve yavrusuyla karşılaştığını söyledi.

Ayılar için her türlü önlemi almasına rağmen alanı koruyamadığını ifade eden Yavuz, "Tarlamızın etrafını dikenli telle çevirdik. Güneş enerjisi ile çalışan ve elektrik şoku veren sistem kurduk. Bir de tüp gazla çalışan ses bombası düzeneği kurduk. Tarlamız köyden birkaç kilometre ötede. Köye yakın olduğundan korkmadan tarlaya tek başıma gidip geliyordum.

"EN AZINDAN CANIMA ZARAR GELMEDİ"

Yine tarlama hasat için geldiğimde anne ayı ve yavrusu ile burun buruna geldim. Aşırı derecede ahududu yiyen ayılar, sanırım kafaları dönmüştü, bana hiçbir tepki vermeden yavaş yavaş geldikleri yerden çıkıp gittiler. Çok şanslıydım. Köy çocuğuyum, doğayla iç içe büyüdüm. Ancak bundan sonra tek başıma gelmem, gelemem. Tarlamda binlerce liralık zararım var ama en azından canım zarar gelmedi" diye konuştu.

Tüm önlemlere rağmen ayıların nasıl girdiğini anlayamadıklarını belirten Yavuz, tarlaya güvenlik kamerası kuracaklarını da sözlerine ekledi.

