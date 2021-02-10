Devletin zirvesinden Anayasa buluşması

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen İrfan Fidan, dün devletin zirvesinin önünde yemin ederek, resmen görevine başladı. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yüksek yargı organları başkanları da hazır bulunurken, davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. AYM Başkanı Zühtü Arslan konuşmasında, karar adı vermeden Meclis’e gönderilmesi nedeniyle de tartışılan eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki ihlal kararıyla ilgili eleştirileri yanıtladı. AYM kararlarının “bağlayıcı” ve uygulanmalarının “zorunlu” olduğunu söyleyen Arslan, özetle şöyle konuştu: “AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa’yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir.

KANUNİ ZORUNLULUK

Bireysel başvuru ülkemizde nispeten yeni bir kurumdur. Dolayısıyla bazı uygulama sorunlarının ortaya çıktığı da hepimizin malumudur. Bunların başında ihlal kararlarının icrası gelmektedir. AYM ihlal tespit ettiğinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmetmektedir, daha açık ifadeyle hükmetmek zorundadır. Çünkü Anayasa ve kanun, yetkiyi AYM’ye verdiğinden ihlalin nasıl giderileceğini belirleme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu bir tercih, takdir meselesi olmayıp kanundan ve bireysel başvurunun doğasından kaynaklanan zorunluluktur.

AYM ihlal kararlarını ihlalin kaynağına göre ilgili kurum ve kuruluşlara göndermektedir. İlgili kurumlara düşen ihlali ortadan kaldırmak için gerekenleri yapmaktır. Kural olarak mümkün olduğunca ihlalden önceki duruma dönülmesi sağlanmalıdır. Anayasa’nın ve kanunun açık hükümleri karşısında idari ve yargısal makamlar AYM kararlarını uygulamakla yükümlüdür. AYM kararlarının bağlayıcılığı ve uygulanma zorunluluğu anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da bir güvencesidir. Bireysel başvurunun etkili olabilmesi kararların gecikmeksizin yerine getirilmesine bağlıdır.”

FİDAN’IN KİSVESİNİ ARSLAN GİYDİRDİ

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşmasının ardından yemin törenine geçildi. Öz geçmişi okunan yeni üye Fidan yemin etti. Fidan’a kisvesi Arslan tarafından giydirildi. Erdoğan ve davetliler yaklaşık yarım saat süreyle Başkan Arslan’ın odasında ağırlandı. COVID-19 önlemleri kapsamında maske takan davetliler, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde belirlenen yerlerden töreni izledi.