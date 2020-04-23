Devletin zirvesinden 23 Nisan mesajları.. 'En büyük emanetimiz'

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920, bağımsızlığımızı ve milli iradenin hâkimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz, istikbal mücadelemizin öncüsü olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü teröristlerce bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olmuştur. Bir dönüm noktası olan 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, çocuklarımıza olan inancın bir sembolü olmuştur. 23 Nisan 1920 ruhu, gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün çekilen bu fotoğrafını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın paylaştı.

TBMM TÜRKİYE’DİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Türk tarihinin müstesna olduğu kadar mühim, müessir olduğu kadar da mümtaz bir yıldönümünü müftehir bir vicdanla karşılasak da müteessir duygularla anıyor ve kutluyoruz. Müteessiriz, çünkü TBMM’nin açılışından yüz yıl sonra insan ve toplum sağlığını vahim derecede tehdit eden bir virüs musibetine karşı topyekûn mücadele ediyoruz. Yine de gururumuz tarifsizdir. 15 Temmuz’da işgalcilere direnen, devleşen Gazi bir Meclis’tir. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye’dir, TBMM’nin İlk Başkanı, İlk Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Aziz Atatürk’e, İlk Meclis’in fazilet timsali saygıdeğer üyelerine, şehitlerimize minnet hislerimle Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum.”

83 MİLYON TEK YÜREK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Yedi düvele karşı verilen mücadelenin karargâhı olan Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da aziz milletimizin iradesinin tecelligâhı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir. Salgın dönemlerine denk gelen 100. yılında 83 milyon vatandaşımız tek yürek olacak ve saat 21.00’de balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı’nı okuyacak.”

ATATÜRK’ÜN 100 YIL ÖNCEKİ DÜŞÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 23 Nisan mesajı şöyle: “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlik yıllarından itibaren kurduğu demokrasi düşü, tam 100 yıl önce bugün, hâkimiyeti kayıtsız şartsız millete devretmek üzere açılan TBMM ile gerçeğe dönüşmüştür. Unutulmamalıdır ki, milletin vekaletini taşıyan TBMM’nin asli görevi, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek, ülkemizin dünyada söz sahibi olmasını sağlamaktır. Yaşanan salgın hastalık nedeniyle evlerimizde karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin 100. yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizde kutlanmaktadır. Sevgili çocuklar, sizler, bu güzel ülkenin geleceğini inşa edeceksiniz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum.”

İNFAZ AYM’DE

CHP, 90 bin hükümlünün tahliyesini sağlayan İnfaz Kanunu’nu şekil yönünden Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürdü. CHP, yasanın özel af olduğunu öne sürerek, 5’te 3 olumlu oyla kabul edilmesi gerektiğini savundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “İkinci aşamada esasa gireceğiz” dedi. (ANKARA)