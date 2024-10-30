Devletin zirvesinden 101. yıl yürüyüşü

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Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında ilk tören dün sabah Anıtkabir’de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’deki tören, devlet erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan’a Aslanlı Yol’daki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkânı eşlik etti.

101. YILIN HAKLI SEVİNCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan burada imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk; Bugün bizlere emanetiniz olan, milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıldönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın, kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyorum.

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HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli Mücadele’nin, Cumhuriyet’in ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.”

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ERDOĞAN VE ÖZEL BERABER YÜRÜDÜ

Törenin sonunda İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, MHP Lideri Bahçeli’nin yanına giderek selamlaştı. CHP Genel Başkanı Özel ise Anıtkabir’in merdivenlerinden Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giderek beraber yürüdü. Törenin ardından ziyarete açılan Anıtkabir, genç-yaşlı binlerce vatandaşı ağırladı. Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Beştepe’ye geçerek tebrikleri kabul etti.