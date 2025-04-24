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Devletin zirvesinde 23 Nisan cıvıltısı

Güncelleme Tarihi:

#23 Nisan#Birinci Meclis#TBMM
Devletin zirvesinde 23 Nisan cıvıltısı
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 07:00

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda resmi törenler çocuk cıvıltısıyla renklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de çocukları ağırladı. Birinci Meclis’te de miniklerin neşeli sesleri çınladı...

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BAŞKENTTEKİ etkinlikler Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde törenle başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, parti yöneticileri ve milletvekillerinin de katıldığı törenin ardından Kurtulmuş ve katılımcılar Anıtkabir’e geçti. Bu törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve bakanlar katıldı.

BİRİNCİ MECLİS’TE TÖREN

Kurtulmuş, Birinci Meclis Binası’ndaki geleneksel anma programındaki konuşmasında, “Çocuklarımızı bugünün şartları içerisinde değil onların yaşayacakları, onların büyüdükleri ve onların etkili olacakları çağın şartlarına göre yetiştirmek zorundayız. Bunun için bu bayramın ikinci yüzü olan, geleceğe bakan yüzü olan çocuk bayramı da sadece bir çocuk şenliği olarak değil çocukların geleceğini güçlendirmek için ortaya koyduğumuz çabanın sadece bir görüntüsü, yansıması olarak telakki ediyoruz” dedi. Meclis Başkanı, koltuğunu da 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz’a devretti.

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#23 Nisan#Birinci Meclis#TBMM

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