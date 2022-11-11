Devletin zirvesi Ata’ya saygı için buluştu

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Anıtkabir’deki tören, saat 08.50’de devlet erkanının Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.





Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Atatürk’ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

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BAHÇELİ İLE SOHBET

Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’nden çıktıktan sonra bir süre MHP Lideri Bahçeli ile ayak üstü sohbet etti. tören nedeniyle Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Devlet töreninin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve şu satırları yazdı: “Aziz Atatürk. Ebediyete irtihalinizin 84’üncü yıldönümünde Zat-ı Alinizi, kahraman silah arkadaşlarını ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. ‘En büyük eserim’ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ni 85 milyon olarak ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun.”