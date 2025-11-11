Devletin zirvesi Ata’nın huzurunda

Haberin Devamı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir’deki tören, devlet erkânının Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkânı yer aldı. Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay-yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

TUTKUYLA SAHİP ÇIKIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk, vefatınızın 87’nci yıldönümünde zatıalinizi, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli törende tokalaşıp sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldızlı çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte Anıtkabir’e çıkan grupta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar da yer aldı. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)